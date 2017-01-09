Освободите место под солнцем! В Крыму начали банкротить энергокомпании

Публикации за 09.01.17

В Крыму начали банкротить энергокомпании. Одни из первых «под раздачу» попали

недостроенные солнечные станции.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», арбитражный суд Крыма признал банкротами компании «Дельта Солар», «Омао Солар», «Осприй Солар» и «Оул Солар», зарегистрированные в Симферополе по одному адресу.

Напомним, в 2011-2012 годах в Крыму активно строились солнечные электростанции (СЭС). Компанию «Актив солар», зарегистрированную в Австрии, связывали с именем братьев Клюевых, старший из которых был тогда вице-премьером Украины.

Землю под размещение солнечных коллекторов многочисленные «Солары» и «Пиви» получали там, где хотели – обычно поближе к населенным пунктам и существующим электросетям, чтобы не тратиться на подводящие линии.

Так, только одним решением Совмина Крыма в апреле 2012 года в аренду 17 частным фирмам под размещение солнечных электростанций было выделено 540 гектаров – участки площадью от 10 до 60 гектаров в степной и предгорной местности на территории 11 районов Крыма.

В РФ солнечные станции оказались не столь популярны: даже полностью смонтированная СЭС во Владиславовке (вблизи Феодосии) не была введена в эксплуатацию, а у недостроенных начались проблемы: землю нужно было переоформлять, средства оказались кредитными – требования по долгам предъявил «Ощадный банк» Украины.

Арбитражный суд Республики Крым в июле 2015 года зарегистрировал пять исков «Ощадбанка» о взыскании с 13 симферопольских энергетических компаний более 1,2 миллиарда рублей, от имени кредитора выступал АНО «Фонд защиты вкладчиков». Иски были отклонены – суд счел, что Фонд не имеет на это полномочий.

А осенью 2015 года были зарегистрировал заявления Публичного акционерного общества «Сбербанк России» о признании банкротами компаний из их числа: «Дельта Солар», «Омао Солар», «Осприй Солар» и «Оул Солар». Все они зарегистрированы в Симферополе по одному адресу на улице Рубцова.

На днях опубликованы решения Арбитражного суда о признании этих четырех компаний банкротами. До июня 2017 года там введено арбитражное управление, назначены даты судебных разбирательств по рассмотрению вопроса об их дальнейшей участи. Конкурсные управляющие должны до конца мая предоставить отчеты и мотивированное ходатайство о продлении срока конкурсного производства либо о его завершении.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 09.01.17

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