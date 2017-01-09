Завод по переработке мусора в Крыму начнут строить в наступившем году

Публикации за 09.01.17

Строительство мусороперерабатывающего завода в Крыму планируют начать в наступившем году. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что в Ялте должен появиться современный завод по переработке отходов на заседании Госсовета РФ в конце декабря заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По словам Нараева, площадка под строительство уже определена, нашелся и инвестор, готовый вложить деньги в проект. В Крыму собираются использовать технологию высокоплазменной термической струи, под воздействием которой от всего объема перерабатываемого мусора остается лишь 7% остеклованных отходов в виде гранул, которые можно будет использовать в промышленности, а также дорожном и гражданском строительстве.

Симферополь, Платон Ефимчук

Симферополь. Другие новости 09.01.17

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