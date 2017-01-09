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Крым

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Публикации за 09.01.17

Чиновники Севастополя, отчаявшись справиться с дорожными проблемами, рискнули имуществом горожан и здоровьем их питомцев

Чиновники Севастополя, отчаявшись справиться с дорожными проблемами, рискнули имуществом горожан и здоровьем их питомцев

После волны жалоб жителей Севастополя на гололед, оставшийся без достаточного внимания коммунальщиков, местные чиновники решили пойти на крайние меры.

Как передает корреспондент агентства , с 9 января дороги Севастополя будут посыпать особой смесью, которая может нанести вред имуществу горожан, здоровью животных, а также окружающей среде.

«Проблема в том, что ледяной дождь, который был позавчера, создал достаточно устойчивое ледяное покрытие. Для его ликвидации сейчас подъезжают машины из Сак с солью. Будет готова другая – более ядовитая для этой толстой корки смесь. Если сейчас в смеси соли 10%, то будет 50%», – сообщил глава департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов.

При этом, эксперты предупреждают: неправильное использование подобных смесей (к примеру, чрезмерное посыпание дорог) из-за высокого содержания соли может вызвать повышенную коррозию автомобилей и испортить обувь пешеходов. Животные рискуют получить сильные ожоги лап. Пострадает и почва, в которую попадет смесь.

Между тем, на дороги Севастополя планируют вывалить 200 тонн такой смеси.

Как уже сообщал , в Севастополе гололед парализовал движение, из-за чего жители города жалуются на бездействие коммунальщиков и исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Овсянникова. При этом горожане вспоминают, что в декабре глава Севастополя уже обещал разобраться с нерадивыми коммунальщиками, но, видимо, обещание осталось просто словами.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 09.01.17

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