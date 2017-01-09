Чиновники Севастополя, отчаявшись справиться с дорожными проблемами, рискнули имуществом горожан и здоровьем их питомцев

Публикации за 09.01.17

После волны жалоб жителей Севастополя на гололед, оставшийся без достаточного внимания коммунальщиков, местные чиновники решили пойти на крайние меры.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», с 9 января дороги Севастополя будут посыпать особой смесью, которая может нанести вред имуществу горожан, здоровью животных, а также окружающей среде.

«Проблема в том, что ледяной дождь, который был позавчера, создал достаточно устойчивое ледяное покрытие. Для его ликвидации сейчас подъезжают машины из Сак с солью. Будет готова другая – более ядовитая для этой толстой корки смесь. Если сейчас в смеси соли 10%, то будет 50%», – сообщил глава департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов.

При этом, эксперты предупреждают: неправильное использование подобных смесей (к примеру, чрезмерное посыпание дорог) из-за высокого содержания соли может вызвать повышенную коррозию автомобилей и испортить обувь пешеходов. Животные рискуют получить сильные ожоги лап. Пострадает и почва, в которую попадет смесь.

Между тем, на дороги Севастополя планируют вывалить 200 тонн такой смеси.

Как уже сообщал «Новый День», в Севастополе гололед парализовал движение, из-за чего жители города жалуются на бездействие коммунальщиков и исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Овсянникова. При этом горожане вспоминают, что в декабре глава Севастополя уже обещал разобраться с нерадивыми коммунальщиками, но, видимо, обещание осталось просто словами.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 09.01.17

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