Цена чиновничьих обещаний: воды в симферопольском микрорайоне Красная Горка по-прежнему нет

Публикации за 09.01.17

Власти Симферополя оказались последовательны в ложных посулах жителям микрорайона Красная Горка – воду в минувшем году здесь так и не получили.

Как уже сообщал «Новый День», о скором окончании работ по проекту «Водоснабжение северо-восточной части Симферополя (микрорайон «Красная горка»)», подразумевающему прокладку водопровода в этом районе, где до сих пор пользуются привозной водой, глава администрации города Геннадий Бахарев объявил еще в октябре 2015 года.

2 ноября 2016 года, отвечая на вопрос агентства «Новый День», в администрации города сообщили: «На данный момент проведены конкурсные торги по определению подрядной организации на выполнение работ по объекту. В связи с поданной жалобой в УФАС сроки заключения контракта переносятся. Комитетом конкурентной политики 24.10.2016г. размещен протокол и определен победитель ООО «Гидроспецстрой-Юг», заключение контракта – 04.11.2016г., освоение средств – декабрь 2016 года». Стоимость работ составила 55 млн руб».

Однако сегодня выяснилось, что водовод до сих пор не проложен:

в управлении капстроительства сообщили, что «работы ведутся». Прокладка основной трубы должна завершиться в «ближайшее время». А вот о водопроводе – внутриквартальной сети – нужно говорить отдельно. Сначала на сессии горсовета должны принять решение о выделении денег. Потом, если все пойдет по плану, эти деньги – «небольшие для города» (конкретная сумма не называется) «скорее всего, будут доведены в апреле». Тогда пройдут торги, и дальше администрация уже будет работать с их победителем.

На вопрос, стоит ли жителям «Красной горки» надеяться, что вода в их кранах появится хотя бы к осени, был получен оптимистичный ответ: «Может быть, летом!»

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 09.01.17

Чиновники Севастополя, отчаявшись справиться с дорожными проблемами, рискнули имуществом горожан и здоровьем их питомцев. / Завод по переработке мусора в Крыму начнут строить в наступившем году. / Освободите место под солнцем! В Крыму начали банкротить энергокомпании. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»