В Крыму «накрыли» крупную бутлегерскую сеть (ФОТО) / Изъяты тонны спиртсодержащих жидкостей

Публикации за 09.01.17

В Крыму обнаружили 107 тонн спиртсодержащей продукции, которую собирались использовать для производства суррогатного алкоголя.

Как сообщили корреспонденту агентства «Новый День» в МВД РК, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следственного отдела МВД в рамках расследования уголовного дела провели 18 обысков складских помещений в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Силовики изъяли 76 тысяч 740 литров медицинского антисептика, 25,5 литров этанола, несколько сотен канистр без этикеток и опознавательных знаков с жидкостью, пахнущей спиртом, и 55 тысяч флаконов со спиртсодержащей жидкостью «Вита-Септ».

Изъятый товар оценен в 15 миллионов рублей. Вся обнаруженная продукция направлена на экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 09.01.17

В Крыму руководитель убыточного рынка утешил себя солидной премией. / «Разработано в конструкторском бюро Чалого»: в Севастополе новые тротуары «слизала» непогода (ФОТО). / В Крыму лебеди вмерзли в лёд (ФОТО). Чиновникам птицы нужны только в туристический сезон. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»