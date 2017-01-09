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Крым

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Публикации за 09.01.17

В Крыму «накрыли» крупную бутлегерскую сеть (ФОТО) / Изъяты тонны спиртсодержащих жидкостей

В Крыму «накрыли» крупную бутлегерскую сеть (ФОТО) Изъяты тонны спиртсодержащих жидкостей

В Крыму обнаружили 107 тонн спиртсодержащей продукции, которую собирались использовать для производства суррогатного алкоголя.

Новый День: В Крыму ''накрыли'' крупную бутлегерскую сеть (ФОТО)

Как сообщили корреспонденту агентства «Новый День» в МВД РК, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следственного отдела МВД в рамках расследования уголовного дела провели 18 обысков складских помещений в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Силовики изъяли 76 тысяч 740 литров медицинского антисептика, 25,5 литров этанола, несколько сотен канистр без этикеток и опознавательных знаков с жидкостью, пахнущей спиртом, и 55 тысяч флаконов со спиртсодержащей жидкостью «Вита-Септ».

Новый День: В Крыму ''накрыли'' крупную бутлегерскую сеть (ФОТО)
Новый День: В Крыму ''накрыли'' крупную бутлегерскую сеть (ФОТО)

Изъятый товар оценен в 15 миллионов рублей. Вся обнаруженная продукция направлена на экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

Новый День: В Крыму ''накрыли'' крупную бутлегерскую сеть (ФОТО)

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 09.01.17

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