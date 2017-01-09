Что они пытаются разглядеть? Военные самолеты США опять «трутся» у крымских границ

Публикации за 09.01.17

Крым не перестает быть объектом пристального внимания для военной разведывательной авиации США.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168858 вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и направился через воздушное пространство Болгарии в сторону полуострова.

О вылете самолета-разведчика сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные западных сайтов, отслеживающих передвижение военной авиации.

В то же время, по информации издания, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным SNOWY20, вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и направился вдоль Норвегии в сторону Мурманской области. При этом его сопровождает самолет-заправщик KC-135T, также принадлежащий к авиации США.

Как уже сообщал «Новый День», американские самолеты постоянно совершают разведывательные полеты вдоль российских границ на Черном море. В сентябре было совершено беспрецедентное количество таких операций. А один из патрульных самолетов ВМС США P-8A Poseidon умудрился приблизиться к главной базе Черноморского флота на расстояние менее 70 км.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 09.01.17

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