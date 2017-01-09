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Крым

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Публикации за 09.01.17

Готовьте ваши денежки: в Крыму определились со стоимостью работы эвакуаторов

Готовьте ваши денежки: в Крыму определились со стоимостью работы эвакуаторов

В Крыму определились со стоимостью работы эвакуаторов: сутки на штрафплощадке обойдутся владельцам легковых автомобилей почти в 300 рублей.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», Госкомцен РК определил базовые тарифы на эвакуацию и хранение задержанных авто в Симферополе, которые станут начальной максимальной ценой торгов. Проводиться аукцион будет на понижение стоимости и окончательная цена будет установлена после отбора исполнителей.

Пока, по данным Госкомцен, перемещение задержанной машины в границах города к специальной стоянке обойдется в 1650 рублей, а вот перемещение авто, арестованного за пределами городского округа или муниципального района, будет стоить 93,0 рубля за 1 полный километр. При этом при перемещении задержанного ТС за границами городского округа (муниципального района) от места задержания до специализированной стоянки – тарифы не суммируются.

За простой на спецстоянке автомобиля категории «А» за один полный час хранения владельцу придется заплатить 11,5 рублей. За машину категории «В», «D» массой до 3,5 тонн – 23,00 руб./ч, более 3,5 тонн,а также авто категорий «С» и «Е» – 46 руб./ч.

Негабаритные транспортные средства обойдутся своим хозяевам в 69 руб./ч. Максимальный срок оплаты содержания машины на штрафплощадке составляет 30 календарных дней с момента ареста транспортного средства.

Симферополь, Глеб Сиверов

Симферополь. Другие новости 09.01.17

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