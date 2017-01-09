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Крым

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Публикации за 09.01.17

В Керчи при швартовке буксира и судна погиб моряк

В Керчи при швартовке буксира и судна погиб моряк

В судоходном канале Керчи произошло ЧП – погиб моряк.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел во время швартовки лоцманского судна ЛК-88 с буксиром «Капитан Ханахбеев», где 63-летний погибший моряк служил боцманом.

По предварительной информации, происшествие случилось 8 января: моряк занял опасное положение во время швартовки, нарушив правила техники безопасности. Подробности инцидента пока не разглашаются.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 09.01.17

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