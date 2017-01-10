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Публикации за 10.01.17

«Достали приезжие»: житель Севастополя выбил окно в здании правительства / Претендент на пост губернатора: Это начало партизанской войны

«Достали приезжие»: житель Севастополя выбил окно в здании правительства Претендент на пост губернатора: Это начало партизанской войны

Здание правительства Севастополя подверглось нападению.

Как передает корреспондент агентства , полиция задержала местного жителя, разбившего вечером 9 января одно из окон в здании.

О происшествии в своем Facebook рассказал бывший заместитель губернатора города Евгений Дубовик, назвав инцидент «началом партизанской войны».

«Объяснил свой поступок словами «достали приезжие, ничего не делают, только кровь сосут», – написал экс-вице-губернатор, добавив, «что так возмутило севастопольца, мы можем только догадываться».

Многие горожане в соцсетях осудили хулигана, однако некоторые уверены, что у мужчины могло действительно «накипеть» из-за недостаточного внимания местных властей к острым и проблемным вопросам.

«Может, на скользкой дороге пару раз упал, и нервы сдали», – предполагают севастопольцы.

Как уже сообщал , в Севастополе за последние полгода существенно изменился состав городского правительства. При этом все ключевые посты, действительно, заняли приезжие: например, Илья Пономарев из Удмуртии курирует финансово-экономический блок, Владимир Базаров из Сургута отвечает за городское хозяйство. Замгубернатора по социальным вопросам Юрий Кривов до этого работал зампредом правительства Пензенской области. За приоритетные проекты отвечает вице-губернатор Дмитрий Гладский, ранее возглавлявший счетную палату Севастополя, но до приезда в Севастополь в 2015 году он работал в Иркутской области, а до этого – в Сургуте.

Да и сам ВРИО губернатора Дмитрий Овсянников приехал в Севастополь из Москвы.

К слову, Евгений Дубовик, пророчащий «партизанскую войну», работал в городском правительстве при бывшем губернаторе города Сергее Меняйло. С марта 2015 года на должности вице-губернатора он курировал департамент внутренней политики и управление по делам молодежи и спорта. Заявление об отставке подал в августе 2016 года. По данным севастопольских СМИ, теперь Евгений Дубовик сам намерен участвовать в выборах губернатора, намеченных на сентябрь 2017 года.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 10.01.17

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