«Исчезают» только недорогие: В Ялте эвакуаторы объявили войну «народным» автомобилям (ФОТО)

Публикации за 10.01.17

Жители Ялты возмущены: по их наблюдениям, принудительная эвакуация касается только авто народных марок, а дорогие иномарки-нарушители продолжают парковаться, где им захочется.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», одни ялтинские автовладельцы обвиняют службу эвакуации в предвзятости к ВАЗам. Вторые отмечают, что увозят и иномарки, правда, цена этих автомобилей только чуть-чуть превышает стоимость отечественных железных коней. «Эвакуация русских авто. Ну, как обычно, а вы покажите, как эвакуируете лексус или мерс последней модели», – пишет в соцсетях житель Ялты. Большинство горожан сошлись во мнении, что «неопытные водители эвакуаторов тренируются на дешевых машинах.

Правда нашлись и третьи, которые утверждают, что дорогостоящие авто тоже являются объектами принудительной эвакуации. При этом горожане отмечают, что эвакуируют престижные машины для галочки, а пока эвакуатор грузит «крутой» транспорт, полгорода замирает в пробках. «Показуха была в субботу. Пытались эвакуировать лексус слева, при том, что справа стояла очередь за знаком запрета остановки. Пробка из-за эвакуатора была минут двадцать. Впрочем... Он жираф, ему видней», – пишет ялтинец.

Тема эвакуации недорогих автомобилей стала настолько популярной, что в одной из местных групп в социальной сети за фото эвакуации «коня» стоимостью от 2 миллионов рублей, а таких в Ялте немало, предлагают 500 рублей.

Фото из социальной сети

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 10.01.17

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