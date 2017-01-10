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Крым

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Публикации за 10.01.17

Крымчане получили от республики почти 10 млрд рублей

Крымчане получили от республики почти 10 млрд рублей

9,9 млрд рублей направлено в 2016 году на социальные выплаты крымчанам. По словам министра финансов республики Ирины Кивико из федерального бюджет на эти средства было выделено 2,3 млрд, остальное республика взяла на свои плечи.

Как передает корреспондент агентства около 7 млрд было потрачено на социальную поддержку жителей полуострова, около 44,5 млн на решение вопросов занятости населения, 344 млн – на поддержку сирот и оставшихся без попечения родителей.

Федеральные средства направлялись на выплату рабочих страховок, оплату услуг ЖКХ для ряда льготников, детские пособия, в том числе и выплаты беременным женам военных, а также выплаты по безработице и ликвидаторам чернобыльцам.

«Все заявки, направленные на меры социальной поддержки, поступившие как от Министерства труда и социальной защиты, так и от Министерства образования, науки и молодежи РК, профинансированы в полном объеме и вовремя», – заявила Кивико.

Симферополь, Глеб Сиверов

Симферополь. Другие новости 10.01.17

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