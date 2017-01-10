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Крым

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Публикации за 10.01.17

Дарий, Нусрет, Элиф – крымчане возвращаются к традиционным именам

Дарий, Нусрет, Элиф – крымчане возвращаются к традиционным именам

В декабре в Крыму появились на свет почти 2 тыс. малышей.

Как передает корреспондент агентства департамент ЗАГС Минюста Крыма зарегистрировал за последний месяц 2016 года 1 тысячу 809 новорожденных.

Статистика показывает, что крымские родители отходят от моды на вычурные имена и возвращаются к более традиционным. Так, самыми популярными именами для мальчиков в канун нового года оказались Артём, Никита, Дмитрий, Максим, Даниил, Богдан, Асан, Энвер, девочек же называли Анна, Арина, Вероника, Кира, Дарья, Милана, Мария, Алиме, Амина.

Кроме того, в Минюсте зафиксировали Эмирвели, Тихона, Адама, Яровима, Дария, Светозара, Нусрета, а также Иветту, Сону, Айсель, Яролику, Элиф, Асель.

Симферополь, Глеб Сиверов

Симферополь. Другие новости 10.01.17

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