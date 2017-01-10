Жителей Севастополя оставили без жизненно важных лекарств

Публикации за 10.01.17

В Севастополе льготники остались без жизненно важных лекарств. Обещают выдать через месяц, другой…

Как передает корреспондент агентства «Новый День», департамент здравоохранения Севастополя не провел своевременно конкурс по закупке льготных препаратов.

Теперь более 30 тысяч льготников, среди которых инвалиды, пенсионеры, малыши не смогут вовремя получить жизненно важные медикаменты по бесплатным рецептам. Те же, кто попытается приобрести лекарства за свой счет, столкнутся с другой проблемой: препараты невозможно купить. Их попросту нет в аптеках. При этом некоторые исчезли с прилавков еще осенью. «Проблема, кстати, уже давно возникла, где-то с сентября месяца многие остались без лекарств», – пишут на местном форуме горожане.

При этом выяснилось, что горздрав не продлил контракты с аптечными сетями, в которых ранее севастопольцы могли получать положенные им бесплатные лекарства. Когда появятся медикаменты, горожанам придется выстаивать долгие очереди, чтобы получить препарат в одной единственной аптеке №30.

Ранее отпуск лекарственных препаратов по бесплатным рецептам производился в аптечных пунктах сетей «Магус», «АвиК», «Медсервис» и прочих.

Севастополь, Анастасия Зук

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