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Крым

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Публикации за 10.01.17

Скоро грянет буря! В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Скоро грянет буря! В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Южный циклон принесет в Крым снежный шторм.

Как передает корреспондент агентства , 11 января синоптики обещают туман, сильные осадки в виде дождя и снега, а на дорогах возможна гололедица. Ветер усилится и будет дуть со скоростью до 23 метров в секунду. Из-за ветра может быть приостановлена работа Керченской паромной переправы.

Отметим, что сегодня из-за сильного тумана из Симферополя вовремя не смогли вылететь десятки рейсов в Сочи, Москву и Санкт-Петербург.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 10.01.17

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