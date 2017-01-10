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Крым

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Публикации за 10.01.17

В Крыму ждут новую вспышку ОРВИ

В Крыму ждут новую вспышку ОРВИ

Крымчан ждет новый пик заболеваемости ОРВИ.

Как передает корреспондент агентства , такой прогноз сделали в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, заявив, что в этом году жители республики начали массово заболевать намного раньше, чем это было в прошлые сезоны.

«Для республики Крым, как южного региона, характерно более позднее вхождение в эпидпроцесс. Как правило, это конец января – конец февраля. На сегодняшний день мы наблюдаем более ранний подъем заболеваемости», – сообщила специалист-эксперт Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь, уточнив, что сдвиг сроков о связан с циркуляцией «гонконгского» вируса и необычно холодной для полуострова зимой. Поэтому «второй пик подъема ОРВИ не исключен».

По словам представителя Роспотребнадзора, в Крыму лабораторно подтверждено уже 253 случая заболевания гриппом. Большинство из них связаны с вирусом A(H3N2), который и называют гонконгским гриппом.

Как уже сообщал , штамм A(H3N2) считается крайне опасным. По мнению некоторых экспертов, этот вирус может спровоцировать не просто эпидемию, но и пандемию. В первую очередь, подвергаются опасности те, кто не прошел плановую вакцинацию.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.01.17

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