Прокуратура поможет: севастопольцам, пострадавшим в декабрьском транспортном коллапсе, рекомендуют через суд «выбить» компенсации

Публикации за 10.01.17

Общественники Севастополя предлагают жителям города воспользоваться шансом и получить компенсации за полученные из-за гололеда травмы и разбитые машины.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», общественная организация «Дорожный контроль – Севастополь» заявила о готовности городской прокуратуры оказать в суде содействие пострадавшим из-за транспортного коллапса, случившегося в Севастополе месяц назад.

Напомним, 5 декабря в городе произошел «дорожный апокалипсис»: из-за бездействия местных властей дороги покрылись льдом, что привело к увеличению количества ДТП, в том числе и с участием общественного транспорта. Сотни жителей города часами простаивали на остановках, так как многие автобусы попросту не вышли в рейс. Опоздали на работу даже члены правительства: возникшие из-за гололеда и ДТП «пробки» помешали им вовремя начать совещание.

Сразу же после транспортного коллапса, с которым не смогли справиться местные чиновники, организация «Дорожный контроль – Севастополь» обратилась в прокуратуру, потребовав наказать виновных. Надзорное ведомство пришло к выводу, что правительство Севастополя не приняло меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Получен ответ, в котором сообщается, что с целью устранения нарушений, допущенных 5 декабря 2016 года, в правительство Севастополя прокуратурой города внесено представление. Также сообщается, что прокуратура готова обратиться в суд с исковыми заявлениями в защиту прав граждан. Для этого всем пострадавшим от гололедицы необходимо обратиться в прокуратуру города с соответствующим заявлением», – заявили в организации.

Общественники рекомендуют написать заявления в прокуратуру и горожанам, получившим травмы на придомовых территориях.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 10.01.17

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