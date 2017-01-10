На заводе «Море» приступил к строительству нового судна на воздушной подушке

Публикации за 10.01.17

Феодосийский завод «Море» приступил к строительству нового судна на воздушной подушке баллонного типа. Пока ведется работа над стапелем для закладки корпуса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», закладка судна должна состояться 20 января. В 2017 году планируется спустить на воду 3 корабля.

Кроме того, на завод на достройку пришел малый рейдовый водолазный катер. С этим заказом возникли проблемы, и теперь придется наверстывать упущенное: «Напряженно и сложно проходило получение документации от заказчика, как следствие, немного задержали с закупкой оборудования. Сейчас львиная доля закупок размещена, договоры подписаны, авансы оплачены, и оборудование начинает поступать. Задача – в ближайшие два месяца войти в график. 17 апреля мы должны его спустить на воду», – цитирует специалистов «Моря» Фео.ру.

Завод продолжит и строительство РИБ-такси. Сдать катер нужно к лету: его предполагается представить на специализированной выставке в Санкт-Петербурге.

Феодосия, Платон Ефимчук

Феодосия. Другие новости 10.01.17

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