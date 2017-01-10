NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 10.01.17

От трех до пяти: Украина дала международному трибуналу срок на решение вопроса о «крымском море»

От трех до пяти: Украина дала международному трибуналу срок на решение вопроса о «крымском море»

Иск Украины к России о нарушении конвенции ООН по морскому праву начнут рассматривать в арбитраже международного трибунала в середине 2017 года. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Как уже сообщал «Новый День», Украина обвинила Россию в добыче полезных ископаемых на «украинском» шельфе, заявила о краже морских ресурсов и загрязнении украинских территорий, в том числе и во время строительства Керченского моста, и потребовала за это солидную компенсацию.

В состав трибунала по иску Киева вошли 5 человек, в том числе и представитель России.

Зеркаль заявила, что все необходимые досудебные процедуры завершены, и украинская сторона рассчитывает, что арбитраж начнет работать уже с середины 2017 года. По словам чиновницы, решение может быть вынесено не ранее 2019 года, но и не позднее 2021-го.

Киев, Лиана Макоба

Киев. Другие новости 10.01.17

Скифское золото должно вернуться в Крым: начался процесс по оспариванию вердикта суда Амстердама. / На заводе «Море» приступил к строительству нового судна на воздушной подушке. / Прокуратура поможет: севастопольцам, пострадавшим в декабрьском транспортном коллапсе, рекомендуют через суд «выбить» компенсации.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© «РИА «Новый День»». Версия 5.0, август 2004-2014. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция «РИА «Новый День»» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter