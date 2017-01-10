От трех до пяти: Украина дала международному трибуналу срок на решение вопроса о «крымском море»

Публикации за 10.01.17

Иск Украины к России о нарушении конвенции ООН по морскому праву начнут рассматривать в арбитраже международного трибунала в середине 2017 года. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Как уже сообщал «Новый День», Украина обвинила Россию в добыче полезных ископаемых на «украинском» шельфе, заявила о краже морских ресурсов и загрязнении украинских территорий, в том числе и во время строительства Керченского моста, и потребовала за это солидную компенсацию.

В состав трибунала по иску Киева вошли 5 человек, в том числе и представитель России.

Зеркаль заявила, что все необходимые досудебные процедуры завершены, и украинская сторона рассчитывает, что арбитраж начнет работать уже с середины 2017 года. По словам чиновницы, решение может быть вынесено не ранее 2019 года, но и не позднее 2021-го.

Киев, Лиана Макоба

Киев. Другие новости 10.01.17

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