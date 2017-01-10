С Царской тропы в Крыму убрали следы плебейского хамства

Публикации за 10.01.17

В праздничные дни жители и гости Ялты снова обратили внимание властей на состояние Солнечной (Царской) тропы.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в социальных сетях появились фотографии новой свалки, уродующей эту крымскую достопримечательность. Причем, как отмечали горожане, обнаружить «создателя» помойки не составило большого труда – в одном из мешков с мусором были найдены бухгалтерские и налоговые документы частного предпринимателя из Гаспры. В ялтинский горотдел полиции было подано официальное заявление по факту обнаружения стихийной свалки. Заявление приняли и зарегистрировали.

Министерство экологии и природных ресурсов уже отчиталось: свалка на территории Солнечной тропы ликвидирована. И выразило благодарность всем неравнодушным жителям полуострова за оперативное информирование о выявлении несанкционированных мусорных полигонов.

Напомним, по тропе, ведущей из Ливадии в Нижнюю Ореанду, в начале ХХ века любила прогуливаться царская семья. Формально к территории Ялты относится только треть семикилометровой дорожки, названной Царской (или Солнечной) тропой, все остальное – владения Ялтинского горнолесного заповедника, поэтому тратить бюджетные деньги на уборку город не может.

Чтобы выйти из этого бюрократического тупика, администрация Ялты предложила заповеднику обмен: «Мы им отдаем те лесные зоны, которые раньше входили в границы населенных пунктов, но имеют большое природно-экологическое и ландшафтное значение. Лучше мы им отдадим, чтобы впоследствии их никто не застраивал ни под каким соусом. А эту тропу изымем – для ее обслуживания, кадастрирования, оформления в законодательном русле РФ! Потому что сегодня этого объекта де-юре просто нет. Он как объект собственности отсутствует вообще».

Пока обмен не оформлен, уборкой Царской тропы занимаются сами чиновники и волонтеры.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 10.01.17

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