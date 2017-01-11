Асфальт на горячее: крымская компания-ресторатор греет руки на товаре, которого у нее нет

Публикации за 11.01.17

Арбитражный суд Крыма принял решение о взыскании с симферопольского ООО «Лади Ост» 2 млн рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в пользу ОАО «Ставропольская МДС ПМК». Суть спора хозяйствующих субъектов в какой-то мере объясняет плохое качество отечественных дорог.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», ООО «Лади Ост» зарегистрировано в центре Симферополя, на улице Пушкина, с уставным капиталом 154 тыс рублей. Как указано в уставе, основным для него является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов. Среди дополнительных – строительство зданий, авто- и железных дорог, метро, мостов и тоннелей.

Как следует из материалов суда, крымчане взялись поставить ставропольцам асфальтобетонную смесь мелкозернистого типа Б марки 2. 7 декабря 2015 года покупатель внес 2 млн рублей предоплаты, а в марте заподозрил неладное. Когда к сентябрю 2016 года стало ясно, что ни асфальта, ни денег нет, ставропольцы обратились в суд.

За пользование своими деньгами они хотели получить проценты – 115 тыс руб. Суд пересчитал проценты по-своему и постановил: взыскать с ООО «Лади Ост» в пользу ОАО «Ставропольская МДС ПМК» сумму задолженности в размере 2 млн рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 84 тысяч и судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 33 тысяч рублей.

Но это только половина истории, причем, вторая. Потому что для «Лади Ост» это не первое судебное разбирательство. В феврале 2016 года в Арбитражный суд Крыма с исковым заявлением обратилось ООО «Глобал Технолоджи Групп плюс» (Сакский район), которому «Лади Ост» не заплатило за поставленный товар – задолженность по договору составила 1 млн 693 тыс руб, а еще – пеня, расходы по оплате государственной пошлины и судебные издержки.

Суть этого дела в том, что рестораторы из «Лади Ост» попытались купить у «Глобал Технолоджи» такую же асфальтобетонную смесь, которую предложили ставропольским дорожникам. Но предоплату, в отличие от них, делать не стали.

Сначала представитель «Лади Ост» пояснил суду, что была получена «пробная» партия асфальтобетонной смеси, которая не соответствовала требованиям, нормативам и стандартам, т.е. не могла быть использована. Потом уточнил: «некачественный» асфальт уложен в Сакском районе, на трассе Евпатория – Молочное. И потребовал проведения экспертизы качества уложенного там асфальта. Суд в проведении экспертизы отказал, поскольку в данном споре разрешается вопрос относительно неоплаты поставленного товара, а не его качества.

Тогда рестораторы сменили тактику – начали утверждать, что вообще ничего не получали: истец, мол, не произвел отгрузку 1 тысячи тонн асфальтобетонной смеси, не представил доказательства отгрузки товара по договору, накладные не подписаны уполномоченными лицами ООО «Лади Ост», поэтому и платить за этот асфальт они не будут.

Суд, став на сторону поставщика, решил взыскать с «Лади Ост» в пользу ООО «Глобал Технолоджи Групп плюс» сумму основной задолженности в размере 1 млн 693 тыс руб, пеню в размере 136 тыс руб, судебные расходы в размере 51 тыс руб, а так же расходы по оплате государственной пошлины в сумме 32 тыс руб.

Это было в августе 2016 года. Возможно, именно поэтому ООО «Лади Ост» не могло вернуть 2 млн руб аванса, полученного от ОАО «Ставропольская МДС ПМК».

А теперь по двум решениям суда ООО «Лади Ост» должно выплатить контрагентам уже около 4 млн руб.

Ну, и напоследок хотелось бы выяснить: был ли уложен асфальт на трассе между Евпаторией и Молочным? И если да, то каково качество этого дорожного покрытия? Кстати, эта дорога ведет к Центру дальней космической связи.

Симферополь, Ольга Картошина

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