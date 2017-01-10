В Крыму резко увеличили объемы производства вина и коньяка

Публикации за 10.01.17

В Крым растут объемы производства вина и коньяка. Об этом сегодня сообщило министерство сельского хозяйства республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом за 11 месяцев 2016 года в Крыму реализовано товаров пищевой промышленности почти на 24 млрд рублей, что на 20% выше уровня аналогичного прошлогоднего периода. В целом, индекс промышленного производства в отрасли составил 103%. Одним из приоритетных направлений АПК полуострова является виноделие. В этой отрасли зафиксированы хорошие результаты: произведено более 5,5 млн декалитров столовых вин, что на 8,8% больше прошлогодних показателей, а также почти 0,5 млн декалитров коньяка – прирост составил 53%.

Кроме того, отмечен рост производства муки, хлебобулочных изделий, колбасы, свинины, минеральной воды. Абсолютным лидером стала копченая рыба – ее произведено на 74% больше, чем в прошлом году.

В то же время наблюдается снижение объемов производства мороженой рыбы, молочных продуктов, круп, шоколада. Хуже всего обстоит дело с говядиной – ее производство сократилось более чем в 5 раз.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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