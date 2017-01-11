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Крым

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Публикации за 11.01.17

Теща «насолила»: гражданину Германии не дали выехать из Крыма

Теща «насолила»: гражданину Германии не дали выехать из Крыма

Гражданина Германии не выпустили из Крыма.

Как сообщили корреспонденту «Нового Дня» в УФССП по РК, гражданин Германии, женившись на крымчанке, поселился вместе с ней в селе Приветное Кировского района. Позднее семья купила дом. Но жена умерла, и вдовец вместе с падчерицей и тещей начали раздел имущества, доставшегося в наследство.

Мужчина заявил, что согласен выплатить женщинам компенсации за принадлежащие им семь шестнадцатых частей дома, и даже готов отдать в полном объеме то, что причиталось дочери покойной. А вот отношения с матерью супруги у него не складывались, поэтому он «из принципа» затягивал процесс выплаты ей задолженности. Но теща «отыгралась», лишив нелюбимого зятя новогоднего путешествия.

Мужчина доехал до пункта пропуска Чонгар и там выяснил, что судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении на его выезд из РФ. Должнику пришлось ждать конца каникул. 9 января он полностью погасил задолженность перед родственниками жены и теперь может выехать из России в любом направлении.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.01.17

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