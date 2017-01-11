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Публикации за 11.01.17

Замерзшие жители Херсонской области готовы бунтовать из-за бездействия чиновников

Замерзшие жители Херсонской области готовы бунтовать из-за бездействия чиновников

Жители села Чонгар Херсонской области уже шесть суток живут без электричества и отопления.

Как передает корреспондент агентства , подобная ситуация сложилась из-за поломки трансформатора, которая произошла еще 5 января, но ремонтом оборудования до сих пор никто не озаботился.

Сейчас местным жителям, проживающим в более 200 домах, в большинстве которых наличие тепла зависит от электрических котлов, приходится покупать за свой счет генераторы и топливо для них. Селяне собирают чеки и планируют подать в суд на ответственную за поставку электроэнергии компанию «Херсоноблэнерго», на счет которой исправно уходят их коммунальные платежи.

Однако в компании утверждают, что подстанция с поломанным трансформатором находится на балансе Чонгарского сельского совета, а на новое оборудование у чиновников нет денег. При этом в «Херсоноблэнерго» не отрицают, что могут взять на свой баланс подстанцию, но для этого нужно соответствующее обращение.

Тем временем, чиновники заверяют, что деньги все же нашлись и ситуация будет исправлена.

«Я как раз сейчас подписываю договор, вечером люди уезжают в Днепропетровск за трансформатором, оформляем документы», – цитируют СМИ председателя Чонгарского сельсовета Галину Коваль.

Сами жители села, видя, что их проблемой занимаются недостаточно, готовы бунтовать. Чтобы обратить на себя внимание украинских властей, они планируют устроить акцию протеста на границе Украины с Крымом.

Херсонская область, Леонид Маковецкий

Херсонская область. Другие новости 11.01.17

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