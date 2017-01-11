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Крым

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Публикации за 11.01.17

На границе с Крымом задержали нумизмата-нелегала (ФОТО)

На границе с Крымом задержали нумизмата-нелегала (ФОТО)

Украинец пытался провезти в Крым более 50 драгоценных монет

Как передает корреспондент агентства коллекционера из Херсонской области задержали на автомобильном пропуске Армянск. Во время таможенного и пограничного контроля под курткой у мужчины обнаружили два свернутых полиэтиленовых несессера.

Новый День: На границе с Крымом задержали нумизмата-нелегала (ФОТО)

При детальном изучении «находки» выяснилось, что в свертках аккуратно разложены по ячейкам 56 монет различного достоинства.

По предварительным оценкам специалистов, некоторые экземпляры представляют историческую ценность, так как предположительно изготовлены из драгоценных металлов и датируются XVI, XVII и XVIII веками.

Новый День: На границе с Крымом задержали нумизмата-нелегала (ФОТО)

Украинец подавал декларацию на груз, но документов, необходимых для перемещения монет через границу, у мужчины при себе не оказалось.

Монеты у мужчины изъяли и отправили на экспертизу для установления исторической и культурной ценности.

Армянск, Глеб Сиверов

Армянск. Другие новости 11.01.17

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