На границе с Крымом задержали нумизмата-нелегала (ФОТО)

Украинец пытался провезти в Крым более 50 драгоценных монет
Как передает корреспондент агентства «Новый День», коллекционера из Херсонской области задержали на автомобильном пропуске Армянск. Во время таможенного и пограничного контроля под курткой у мужчины обнаружили два свернутых полиэтиленовых несессера.
При детальном изучении «находки» выяснилось, что в свертках аккуратно разложены по ячейкам 56 монет различного достоинства.
По предварительным оценкам специалистов, некоторые экземпляры представляют историческую ценность, так как предположительно изготовлены из драгоценных металлов и датируются XVI, XVII и XVIII веками.
Украинец подавал декларацию на груз, но документов, необходимых для перемещения монет через границу, у мужчины при себе не оказалось.
Монеты у мужчины изъяли и отправили на экспертизу для установления исторической и культурной ценности.
Армянск, Глеб Сиверов
Армянск. Другие новости 11.01.17
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