На границе с Крымом задержали нумизмата-нелегала (ФОТО)

Публикации за 11.01.17

Украинец пытался провезти в Крым более 50 драгоценных монет

Как передает корреспондент агентства «Новый День», коллекционера из Херсонской области задержали на автомобильном пропуске Армянск. Во время таможенного и пограничного контроля под курткой у мужчины обнаружили два свернутых полиэтиленовых несессера.

При детальном изучении «находки» выяснилось, что в свертках аккуратно разложены по ячейкам 56 монет различного достоинства.

По предварительным оценкам специалистов, некоторые экземпляры представляют историческую ценность, так как предположительно изготовлены из драгоценных металлов и датируются XVI, XVII и XVIII веками.

Украинец подавал декларацию на груз, но документов, необходимых для перемещения монет через границу, у мужчины при себе не оказалось.

Монеты у мужчины изъяли и отправили на экспертизу для установления исторической и культурной ценности.

Армянск, Глеб Сиверов

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