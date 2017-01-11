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Крым

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Публикации за 11.01.17

В Крыму могут резко подняться реки, сверху тоже будет лить

В Крыму могут резко подняться реки, сверху тоже будет лить

В Крыму ожидается резкий подъем рек.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, сегодня во второй половине дня и 12 января возможно повышение уровня воды в природных источниках на 0,3 – 0,8 метра. Впрочем, до отметок, грозящих наводнением, в ближайшие дни не дойдет. Тем не менее, крымчанам и туристам рекомендуют соблюдать правила безопасности вблизи реки и стараться не приближаться к потоку воды.

Отметим, что штормовое предупреждение, объявленное на полуострове на 11 января, продлено еще на сутки. По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в связи с прохождением холодного фронта 12 января в Крыму ожидается сильный дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед. Ветер изменит направление с юго-западного на северо-западный и будет дуть со скоростью 15-20 м/с.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 11.01.17

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