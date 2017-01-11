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Крым

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Публикации за 11.01.17

Крыму не нужны ни рабочие, ни руководители / В тренде продавцы и компьютерщики

Крыму не нужны ни рабочие, ни руководители В тренде продавцы и компьютерщики

Несмотря на то, что чиновники заявляют об оживлении промышленности Крыма и превращении его в центр судостроения, наиболее востребованы на полуострове работники сферы обслуживания.

Как передает корреспондент агентства , служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter (hh.ru) проанализировала ситуацию на рынке труда Крыма в 2016 году. Оказалось, здесь по-прежнему наиболее востребованы специалисты сферы продаж – вакансии в этом сегменте составили четверть всех работных предложений, размещенных в Крыму на портале hh.ru за 2016 г.

На втором и третьем местах по востребованности находятся IT-специалисты (8% от общего числа вакансий за 2016 г.), работники туристического и ресторанного бизнеса (6,5%). Кроме того, востребованы маркетологи, бухгалтеры, административный персонал и специалисты сферы «Строительство и недвижимость».

Замыкают список вакансий служащие банков (4,5%) и рабочий персонал (4,4%). Доля вакансий для топ-менеджеров составила 0,9%.

В минувшем году, отмечают эксперты HeadHunter, пик активности работодателей ожидаемо пришелся на лето – нужно было торговать мороженым и убирать номера в гостиницах. А вот к новогодним праздникам отмечено сезонное снижение числа вакансий и резюме. В целом же, по отношению к предыдущему году, в 2016 году количество вакансий в Крыму увеличилось на 28%.

Среднее количество резюме на одну вакансию составило три человека. Переизбыток соискателей в Крыму наблюдался в сфере «Добыча сырья» (13 человек на место) и среди топ-менеджеров (12).

Нехватка специалистов отмечена в сфере «Наука и образование» (0,8 резюме на одну вакансию), среди маркетологов и рекламистов (1), в сфере «Медицина и фармацевтика» (1,9)

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Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 11.01.17

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