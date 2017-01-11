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Крым

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Публикации за 11.01.17

В Симферополе выставили на продажу храм. Дорого

В Симферополе выставили на продажу храм. Дорого

В Симферополе продают частные угодья «с храмом».

Как передает корреспондент агентства в Интернете появилось объявление, что в Симферополе продается «частный домовой комплекс: жилой дом с частным православным храмом».

По словам представителя владельца, площадь культового помещения около 70 кв. м., а убранство внутри «как в настоящей церкви»: настенная роспись, триптих, иконостас, алтарь. Общая стоимость участка (9 соток) – свыше 80 млн рублей, надеются на покупателей с материка.

Крымские же риелторы с такой продажей сталкиваются впервые, но предполагают, что подобная «добавка» к дому скорее отпугнет покупателей, нежели привлечет их. По словам представителя одного из крупнейших агентств недвижимости полуострова, верующих в России много, но не всем нужна личная молельня. Кроме того, подобное приобретение сопряжено с рядом сложностей: нужно будет выяснять, «было ли выдано разрешение на строительство, согласовано ли это с Церковью, а если не согласовано, то зачем все это?».

«Правильно было бы устраивать это по благословению митрополита Лазаря, чтобы там были соблюдены все церковные каноны и атрибуты, в тоже время наказать или отвергнуть мы не можем – это право человека, и он может устроить дома молитвенную комнату. А какого она будет размера, зависит уже от желания человека и его внутреннего состояния, но это однозначно не храм, – пояснили агентству в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии. – По закону ограничений нет, а вот с точки зрения морали главное, чтобы там не происходило действий, оскорбляющих чувства верующих».

В епархии отметили, что им известно только одно подобное частное духовное заведение и принадлежит оно бывшему священнику. Судя по адресу, речь идет об одном и том же здании.

Симферополь, Глеб Сиверов

Симферополь. Другие новости 11.01.17

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