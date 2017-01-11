Пассажиропоток в аэропорту «Симферополь» достиг показателей 1991 года

Публикации за 11.01.17

Пассажиропоток в аэропорту «Симферополь» по итогам 2016 года увеличился на 3,5% и достиг 5 млн 201тыс 522 человека. Пиковые нагрузки пришлись на август, а в новогодние праздники услугами аэропорта воспользовались 117 тыс пассажиров.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по показателям пассажироперевозок аэропорт «Симферополь» вышел на уровень 1991 года, когда был зафиксирован рекорд в 5,2 млн

пассажиров. За минувший год количество взлетно-посадочных операций превысило 38,5 тысяч, что больше на 8,9% данных 2015 года.

«Всего в 2016 году Симферополя совершали перелеты 21 авиакомпания по 56 направлениям, – сообщили в пресс-службе аэропорта. – Наиболее востребованными направлениями п стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-дону, Казань, Краснодар».

В августе аэропорт установил сразу два исторических рекорда: месячный пассажиропоток составил 983 тысячи 465 человек, а 8 августа за сутки было перевезено 36 тысяч 942 человека.

В период зимних праздников, с 25 декабря по 8 января, аэропорт обслужил 116 тысяч 948 пассажиров, что на 9,8 % больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Напомним, что после строительства нового аэровокзального комплекса с терминалом и служебными зданиями аэропорт сможет за год принять 7 млн пассажиров. При этом есть возможность увеличения пропускной способности до 10 млн человек.

Симферополь, Глеб Заскоков

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