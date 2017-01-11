Вблизи Керчи столкнулись два судна

Публикации за 11.01.17

В Азовском море в 15 километрах от берега столкнулись два маломерных судна – «Юлия» и «Керчь». Пострадали три человека и корма одного из судов.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», капитан первого плавсредства, увидев приближающееся судно, пытался избежать столкновения, но не успел среагировать и отойти в сторону. В результате «Юлия» ударилась в другое судно, повредив свою кормовую часть. В результате происшествия пострадали три члена экипажа, находившиеся на борту.

На берегу пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. У них зафиксировали телесные повреждения различной степени тяжести. Повреждения «Юлии» оценены в 117 тысяч рублей. Придётся восстанавливать кормовую часть. Обстоятельства столкновения ещё уточняются.

Симферополь, Катерина Хоменко

Симферополь. Другие новости 11.01.17

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