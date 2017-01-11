NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 11.01.17

Вблизи Керчи столкнулись два судна

Вблизи Керчи столкнулись два судна

В Азовском море в 15 километрах от берега столкнулись два маломерных судна – «Юлия» и «Керчь». Пострадали три человека и корма одного из судов.

Как передает корреспондент агентства , капитан первого плавсредства, увидев приближающееся судно, пытался избежать столкновения, но не успел среагировать и отойти в сторону. В результате «Юлия» ударилась в другое судно, повредив свою кормовую часть. В результате происшествия пострадали три члена экипажа, находившиеся на борту.

На берегу пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. У них зафиксировали телесные повреждения различной степени тяжести. Повреждения «Юлии» оценены в 117 тысяч рублей. Придётся восстанавливать кормовую часть. Обстоятельства столкновения ещё уточняются.

Симферополь, Катерина Хоменко

Симферополь. Другие новости 11.01.17

Пассажиропоток в аэропорту «Симферополь» достиг показателей 1991 года. / В Симферополе выставили на продажу храм. Дорого. / Чиновникам Крыма следует приготовиться к протестам населения: вблизи крымских курортов разрешили добывать щебень и гальку.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© «РИА «Новый День»». Версия 5.0, август 2004-2014. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция «РИА «Новый День»» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter