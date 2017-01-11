В Севастополе задержали банду похитителей, требовавших миллион от своей жертвы / Мужчину на протяжении 11 дней избивали и запугивали

Публикации за 11.01.17

В Севастополе при помощи «ОМОНа» задержали четырех похитителей.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», преступники на протяжении 11 суток удерживали взаперти дерзко похищенного прямо на одной из улиц города севастопольца. Его насильно затолкали в машину, отвезли в квартиру одного из похитителей и пристегнули наручниками к батарее.

«В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались четверо граждан России в возрасте от 24-х до 39-ти лет», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Как утверждают в полиции, все это время похитители запугивали и избивали свою жертву, требуя от мужчины миллион рублей.

Сейчас материалы дела переданы из МВД в управление Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Каждому участнику преступления грозит до 12 лет тюрьмы.

Кстати, по информации севастопольского управления СК России, похищение мужчины организовала его жена. Дама помещена под домашний арест. Причем сам мужчина уверяет, что его и раньше пытались похитить, но в правоохранительные органы он решил не обращаться

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 11.01.17

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