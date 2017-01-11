NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 11.01.17

В Севастополе задержали банду похитителей, требовавших миллион от своей жертвы / Мужчину на протяжении 11 дней избивали и запугивали

В Севастополе задержали банду похитителей, требовавших миллион от своей жертвы Мужчину на протяжении 11 дней избивали и запугивали

В Севастополе при помощи «ОМОНа» задержали четырех похитителей.

Как передает корреспондент агентства , преступники на протяжении 11 суток удерживали взаперти дерзко похищенного прямо на одной из улиц города севастопольца. Его насильно затолкали в машину, отвезли в квартиру одного из похитителей и пристегнули наручниками к батарее.

«В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались четверо граждан России в возрасте от 24-х до 39-ти лет», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Как утверждают в полиции, все это время похитители запугивали и избивали свою жертву, требуя от мужчины миллион рублей.

Сейчас материалы дела переданы из МВД в управление Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Каждому участнику преступления грозит до 12 лет тюрьмы.

Кстати, по информации севастопольского управления СК России, похищение мужчины организовала его жена. Дама помещена под домашний арест. Причем сам мужчина уверяет, что его и раньше пытались похитить, но в правоохранительные органы он решил не обращаться

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 11.01.17

Вблизи Керчи столкнулись два судна. / Кремль о «российском компромате» на Трампа: «Абсолютная чушь!». А сам скандальный «доклад» оказался троллингом одного из пранкеров. / Пассажиропоток в аэропорту «Симферополь» достиг показателей 1991 года.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© «РИА «Новый День»». Версия 5.0, август 2004-2014. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция «РИА «Новый День»» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter