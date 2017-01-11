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Крым

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Публикации за 11.01.17

Симферополец застукал соседку: женщина сядет на 6 лет

Симферополец застукал соседку: женщина сядет на 6 лет

40-летний симферополец обратился в полицию с заявлением, что стал свидетелем преступления.

Как передает корреспондент агентства мужчина рассказал, что увидел, как женщина, живущая с ним в одном доме, разбила стекло в чужой квартире, а через минуту вышла через дверь с мобильным телефоном и часами в руках.

Оперативный наряд за считанные минуты нашел и задержал 49-летнюю крымчанку, раннее судимую за имущественные преступления.

Женщина призналась в преступлении и добровольно вернула похищенные из квартиры соседа вещи. Сам владелец квартиры в это время проходил лечение в больнице.

Неудавшейся грабительнице грозит до шести лет лишения свободы.

Симферополь, Глеб Сиверов

Симферополь. Другие новости 11.01.17

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