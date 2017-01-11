Севастопольских таксистов «разводят» на деньги липовые сотрудники ФСБ

Публикации за 11.01.17

Севастопольцы, подрабатывающие в такси, столкнулись с мошенниками, выдающими себя за сотрудников ФСБ.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», севастополец приехал в аэропорт «Симферополь» встречать клиента по предварительной договоренности – переговоры велись по телефону. Клиент якобы добирался до Крыма из Таиланда, и на руках у него не было рублей, только доллары. Именно эти сведения и подтолкнули таксиста расстаться со своими деньгами в пользу мошенников.

«Пока ехал, мужчина позвонил и попросил купить воды, сигарет и пополнить счет на мобильном телефоне: ему нужно было срочно куда-то позвонить, а долларами счет не пополнишь, обменника, по его словам, в аэропорту нет. Признаю, сглупил, но все купил и сделал, как попросил клиент», – цитируют таксиста «Новости Севастополя».

Приехав в аэропорт, мужчина позвонил клиенту, но трубку взял уже другой человек, который и представился сотрудником ФСБ. Он заявил: «Вам привезли груз, в нем наркотики. И данный человек сказал, что груз ваш. Выходите, подходите в аэропорт, будем разбираться». Севастополец, предположивший, что его действительно хотят подставить, предложил сотруднику ФСБ проверить своего клиента на «детекторе лжи»: «липовый» оперативник согласился, и перезвонил таксисту через 20 минут, сказав, что достоверность слов клиента о наркотиках при помощи полиграфа подтверждена.

Второй раз севастополец не дал себя провести: он согласился дать показания , и так называемый «фсбшник» заявил, мол, ваш номер телефона зарегистрирован в Севастополе, поэтому приезжайте на Пушкина -10 (по этому адресу находится управление МВД России по Севастополю). На этом таксист и подловил мошенников: понимая, что они изображают из себя якобы владеющих полной информацией о его личности правоохранителей, он спросил у «липовых» сотрудников ФСБ имя и фамилию человека, на которого зарегистрирован его номер телефона. Мошенник бросил трубку.

«Как бы развивалась история дальше в том случае, если бы я оказался слишком наивным? Можем только догадываться. Скорее всего, они бы начали вымогать у меня деньги, чтобы замять дело. Еще раз называю телефон +7(964) – 938-77-60, оператор «Билайн», зарегистрирован в Краснодарском крае. Не ведитесь на такие разводы!», – посоветовал севастополец крымчанам.

Примечательно, что в тематических группах в социальных сетях довольно часто появляются жалобы на мошенничество, связанное с пополнением мобильных счетов неизвестным клиентам и заказчикам. Несмотря на частоту и однообразие таких случаев, количество жалоб не снижается – крымчане продолжают выполнять просьбы мошенников, не принимая во внимание ошибки сограждан.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 11.01.17

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