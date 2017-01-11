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Крым

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Публикации за 11.01.17

Покатались на снегоходе: на Ай-Петри спасатели всю ночь искали любителей экстрима

Покатались на снегоходе: на Ай-Петри спасатели всю ночь искали любителей экстрима

Ялтинские спасатели десять часов искали туристов, заблудившихся на Ай-Петри.

Как передает корреспондент агентства , двое крымчан решили ночью покататься на снегоходе. Несмотря на сложные погодные условия, мужчины в 22.00 выехали с плато Ай-Петри и направились в село Соколиное под Бахчисараем. Между тем, туман сделал своё дело – туристы потеряли ориентиры и сбились с дороги.

Вскоре у любителей экстрима закончилось топливо, и они отправились в путь пешком. Выбраться путешественники самостоятельно не смогли. Они связались с лесником, чтобы тот им помог, но связь прервалась.

К поискам пришлось привлечь спасателей. В ходе поисковой операции было обследовано около 40 километров. Заблудившихся нашли только через десять часов на плато Ай-Петри: они сильно замерзли.

Спасатели доставили туристов в теплое помещение и оказали им психологическую помощь, сообщила пресс-служба Крым-Спаса.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 11.01.17

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