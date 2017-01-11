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Публикации за 11.01.17

В детской больнице Керчи произошла утечка ядовитого химиката

В детской больнице Керчи произошла утечка ядовитого химиката

Пациенты и персонал керченской детской больницы заявляют, что в подвале медицинского учреждении произошла утечка фенола.

Как передает корреспондент агентства , опасное ядовитое вещество уже успело повлиять на состояние здоровья находящихся в больнице.

«Мы лежали в палате на первом этаже с простудой. На второй день пребывания в больнице состояние моего ребенка стало ухудшаться, да и сама я почувствовала сильную головную боль и отек слизистой носа. Поднялась на второй этаж, чтобы проконсультироваться с врачом и случайно услышала разговор сотрудников, которые говорили о том, что в подвале произошла утечка фенола», – цитирует сайт Kerch.com.ru жительницу города, которая вместе с ребенком находилась в больнице с 5 по 10 января.

Сами медики утверждают, что характерный запах ядовитого вещества появился еще месяц назад, о чем сразу же было доложено начальству.

«После того, как об этом рассказали начальству, на улице у подвала появились те самые бутыли, один был пустой. Очевидно, фенол, хранившийся в нем, вылился. Через некоторое время, как у пациентов, так и у сотрудников стали проявляться сильные головные боли, отек слизистой носа, резь в глазах и аллергическая сыпь на коже. Все это – первые симптомы отравления карболовой кислотой», – пояснили медики.

Однако руководство больницы опровергает информацию об утечке фенола, заявляя, что странный неприятный запах появился из-за засорения канализации. При этом, в администрации утверждают, что самого вещества в подвале учреждения якобы никогда и не было, так как при работе оно не используется. Сейчас на территории больницы ведутся работы по откачке воды и очистке канализации.

Тем не менее, в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю пообещали провести проверку в больнице.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 11.01.17

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