Крымские таксисты заявили, что ГИБДД их плохо проверяет – выявленных нарушений должно быть гораздо больше

Публикации за 11.01.17

В Крыму завершилось профилактическое мероприятие «Такси», организованное Минтрансом и ГИБДД Крыма. В течение 20 дней дорожная полиция проверяла автомобили на наличие таксометра, опознавательных знаков и фонаря, отличающего такси от других машин, а также выясняла, есть ли у водителя разрешение на перевозку пассажиров.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в Симферополе ГИБДД проверили около 30 машин такси, 6 водителей признали нелегальными перевозчиками. У нарушителей отобрали «шашечки» и обязали выплатить по 5 тыс рублей штрафа.

Крымские таксисты остались проверкой недовольны. По словам председателя Крымского отделения межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрея Козаря, организация около года просила организовать подобный рейд, чтобы выявить нелегалов, которые не только мешают работать, но и портят репутацию водителей такси в целом, но реакции от властей смогли добиться только после двух аварий с летальным исходом. Козарь отметил, что вместо ежедневных проверок ГИБДД провело по одному рейду в каждом городе. И выявило лишь единичные нарушения. На самом деле в Крыму до 90% нелегальных водителей такси, заявляют в профсоюзе. В целом, каждый нелегал не доплачивает налогов на 3-3,5 тыс. рублей в месяц

«Мы запросили в налоговой данные, сколько же зарегистрировано у нас официальных таксистов, чтобы сопоставить их информацию с данными ГАИ – будут разные показатели. Правоохранители проверяют только техническую сторону, а вот платит ли человек налоги, им не интересно. А ведь за год республика недополучат до 1 млрд рублей прибыли от таксистов. Арифметика простая: каждый водитель, занимающийся коммерческой перевозкой, должен платить за лицензию до 10 тысяч рублей в месяц, а так же отчислять в Соцстрах и Пенсионный фонд еще 2 тысячи», – отметил Козарь, добавив, что кроме денег, республика теряет еще и официальные рабочие места.

По его словам, в прошлом году у таксистов были сложности с оформлением лицензии, когда из-за бюрократических проволочек задерживали выдачу документов на несколько месяцев. Сейчас же стать официальным таксистом можно всего за 30 дней. Козарь подытожил: единственная причина такого количества нелегалов – желание скрыть доходы.

Симферополь, Глеб Сиверов

Симферополь. Другие новости 11.01.17

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