Один год за 35,7 тысяч рублей: экс-архитектор Керчи получил 7 лет «строгача»

Публикации за 12.01.17

Суд признал виновным во взяточничестве начальника городского управления архитектуры и градостроительства Керчи Евгения Жабина.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», чиновник был задержан правоохранителями в ноябре прошлого года.

Градостроитель за утверждение схемы расположения земельного участка и его предоставление получил взятку – 250 тысяч рублей.

За взяточничество в крупном размере виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Также Жабин лишён права занимать определенные должности сроком на три года, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 12.01.17

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