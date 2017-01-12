Один год за 35,7 тысяч рублей: экс-архитектор Керчи получил 7 лет «строгача»

Суд признал виновным во взяточничестве начальника городского управления архитектуры и градостроительства Керчи Евгения Жабина.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», чиновник был задержан правоохранителями в ноябре прошлого года.
Градостроитель за утверждение схемы расположения земельного участка и его предоставление получил взятку – 250 тысяч рублей.
За взяточничество в крупном размере виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Также Жабин лишён права занимать определенные должности сроком на три года, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Керчь, Анастасия Зук
Керчь. Другие новости 12.01.17
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