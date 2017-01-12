Поклонница маскировки: в Севастополе мошенница выудила у пенсионеров 600 тыс рублей

Публикации за 12.01.17

В Севастополе задержали аферистку: женщина украла у пенсионеров более 600 тысяч рублей.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», злоумышленница выбирала свои жертвы среди пожилых людей: высматривала пенсионеров на улице, а также звонила в квартиры. Пенсионерам женщина представлялась социальным работником, входила в доверие и рассказывала про грядущую денежную реформу, под предлогом которой предлагала разменять крупные купюры на мелкие. На обмен аферистка подсовывала фальшивые деньги, ну, а если жертва отказывалась «менять» сбережения незваная гостья совершала кражу.

Чтобы потерпевшие ее не узнали, злоумышленница умело маскировалась, используя парики и контактные линзы. Поклонницу «маски» удалось задержать по горячим следам после обмана 85-летней женщины. «От ее преступных действий в трех районах пострадали 10 севастопольцев. Сумма причиненного ущерба пенсионерам только Нахимовского района превысила 600 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе МВД Севастополя. И добавили, что жертв может быть намного больше.

Тех, кто узнал женщину на фото и пострадал от ее действий, просят позвонить по телефону 102.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 12.01.17

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