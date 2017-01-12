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Крым

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Публикации за 12.01.17

Музеи Крыма ждет ревизия фондов: почти половина предметов хранится как попало и где попало

Музеи Крыма ждет ревизия фондов: почти половина предметов хранится как попало и где попало

Музеи Крыма в течение ближайших 4 лет проведут полную сверку наличия предметов с учетной документацией. Персональная ответственность за сохранность коллекций возложена на руководителей учреждений.

Как передает корреспондент , приказом министерства культуры Крыма руководителям музеев поручено к февралю подготовить план мероприятий по сохранности коллекций и реставрации предметов. Но главное – предоставить графики полной сверки наличия экспонатов и музейных коллекций с фондово-учетной документацией. Процесс растянется на 4 года, учитывая наличие почти 600 тыс подучетных предметов. Из них около 225 тыс хранится без сигнализации, оборудованных хранилищ в большинстве музеев нет, а на территории музеев-заповедников нет ограждений и видеонаблюдения.

«В целях предотвращения рисков, связанных с возможностью хищения, утраты, подмены, на всех стадиях особого оборота культурных ценностей, порчи музейных предметов в результате нарушения условий хранения, сохранения объектов культурного наследия, обеспечения безопасности сотрудников и посетителей музеев требуется принятие комплексных мер по совершенствованию музейной безопасности», – указано в документе минкультуры.

Комплекс мер министерство отразило в концепции сохранности музейных коллекций и безопасности музеев, по которой в течение 2017-18 годов планируется обеспечить учреждения физической и технической охраной, а в 2019-20 годах – привести в полное соответствие и создать условия для планомерной реставрации музейных предметов.

Источники финансирования столь масштабных работ в приказе минкульутры не указаны. Руководителям музеев в министерстве намерены оказывать содействие по включению мероприятий в федеральные и региональные целевые программы, грантовые и другие проекты финансовой помощи.

Напомним, сохранность фондов крымских музеев не раз становилась предметом журналистских расследований. В 2011 году благодаря публикациям в прессе стало известно, что в Воронцовском дворце-музее в Алупке руководство списало , стоящий, по оценкам экспертов, несколько миллионов долларов. Из дворца исчезли не только столовые приборы, но и книги. Всего лишь за год библиотечный фонд Воронцовки сократился с 10 до 6 тысяч книг, каждая из которых на антикварном рынке стоит десятки тысяч долларов.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 12.01.17

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