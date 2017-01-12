В Крыму разрешили еще полгода возить детей на старых автобусах

Публикации за 12.01.17

В Крыму отложили введение возрастной нормы для автобусов, перевозящих детей.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», с 2017 года должен был вступить в силу пункт 3 Правил организованной перевозки группы детей автобусами в части, касающейся требований к году выпуска транспортного средства. Дополнение предусматривает, что для осуществления организованной перевозки группы детей должен использоваться автобус не старше 10 лет.

Правила организованной перевозки группы детей автобусами действуют в Российской Федерации в течение трех лет. В Крыму это требование перенесено на 1 июля 2017 года.

Объясняя причины переноса сроков, ОГИБДД УМВД России по г. Симферополю не говорит, что новых автобусов недостаточно, а поясняет: «Принятое решение даст перевозчикам организованных групп детей дополнительное время для обновления парка автобусов, соответствующих установленным требованиям».

Напомним, 4 декабря недалеко от столицы ХМАО Ханты-Мансийска автобус, перевозивший воспитанников нефтеюганской спортшколы «Сибиряк», столкнулся с двумя грузовиками и легковушкой. В аварии погибли 12 человек, в том числе дети.

9 января пассажирский автобус, перевозивший детей из Белоруссии, попал в ДТП под Псковом. В результате аварии был поврежден моторный отсек автобуса, к счастью, никто не погиб.

Симферополь, Катерина Хоменко

Симферополь. Другие новости 12.01.17

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