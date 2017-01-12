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Крым

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Публикации за 12.01.17

Симферопольцы могут открыть купальный сезон в январе: парковые тропинки превратились в дорожки для плавания (ФОТО)

Симферопольцы могут открыть купальный сезон в январе: парковые тропинки превратились в дорожки для плавания (ФОТО)

В Симферополе парковые тропинки превратились в дорожки для плавания.

Как передает корреспондент агентства пользователи крымского сегмента социальных сетей жалуются на затопленные тропинки недавно отремонтированного парка имени Шевченко в Симферополе. Подтверждающие фото опубликовала одна из жительниц Симферополя.

Новый День: Симферопольцы могут открыть купальный сезон в январе: парковые тропинки превратились в дорожки для плавания (ФОТО)

«Теперь у нас не парк, а бассейн! Ну, неужели по совести нельзя было сделать?», – подписала крымчанка фотографии.

Участвующие в обсуждении пользователи предположили, что женщина перепутала водосток и дорожку, а также мрачно пошутили, что «дорога для воды, а для нас – вон там по грязи».

Новый День: Симферопольцы могут открыть купальный сезон в январе: парковые тропинки превратились в дорожки для плавания (ФОТО)

В администрации парка появление луж объясняют тем, что реконструкция зеленой зоны проходила прошлой весной, и для нормального функционирования должен пройти полный цикл смены времен года, чтобы можно было выявить и исправить все огрехи.

Новый День: Симферопольцы могут открыть купальный сезон в январе: парковые тропинки превратились в дорожки для плавания (ФОТО)

«Осенние дожди не показали проблем, потому что земля была сухая и впитывала влагу. Сейчас было много снега, плюс дожди – и начали проявляться недочеты. Там, где скапливается вода, мы будем отмечать маркером и исправлять уже посуху: раздвинем бордюр, сделаем стоки или подсыпем песком, чтобы выровнять поверхность», – рассказал агентству директор КУ СГС «Детский парк» Александр Шабанов, отвечающий за парки им. Шевченко и Гагарина.

Чиновник даже поблагодарил корреспондентов за оперативное напоминание и пообещал отправить человека, который мог бы исправить ситуацию.

Симферополь, Глеб Сиверов

Симферополь. Другие новости 12.01.17

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