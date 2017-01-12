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Публикации за 12.01.17

В Ялте дорожники наказали себя на 8 млн рублей

В Ялте дорожники наказали себя на 8 млн рублей

В Ялте «запороли» дороги на семи улицах, из-за брака подрядчикам не выплачено более 8 млн рублей.

Как передает корреспондент агентства , в 2016 году в Ялте пытались отремонтировать 32 дороги. На ремонт 12 дорог было выделено 38,63 миллионов рублей из республиканского бюджета, а 34,2 миллиона было потрачено из средств местного бюджета, чтобы отремонтировать еще 20 улиц. Дорожные работы на этих участках проводили впервые за много десятков лет.

В соответствии с контрактами, на некоторых подрядчиков, некачественно выполнивших свои обязательства в сфере ремонта дорог, были наложены штрафные санкции. У администрации города есть претензии к дорожникам по качеству проделанных работ по укладке асфальтобетонной смеси, нужно еще раз вернуться к колодцам. По этим причинам из средств местного бюджета подрядчикам не выплачено 8,4 миллионов рублей.

Работы не приняты на семи улицах – Данченко, Среднеслободская, Нижнеслободская, Массандровская, Садовая, Нади Лисановой и в переулке Киевском.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 12.01.17

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