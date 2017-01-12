В Ялте устроят химическую атаку на микробов

Публикации за 12.01.17

В Ялте собираются обеззараживать общественный транспорт

Как передает корреспондент агентства «Новый День», Роспотребназдор Ялты рекомендовал администрации города обязать перевозчиков проводить дезинфекцию салона.

По словам руководителя ведомства Виталия Задорожного, на фоне второй волны эпидемии гриппа и ОРВИ такие меры помогут снизить показатели заболеваемости: «В общественном транспорте не всегда убирается салон перед выходом на маршрут, а в период регистрации ОРВИ в местах скоплениях людей нужно обязательно проводить влажную уборку, желательно с применением дезинфицирующих средств с противовирусным эффектом. И делать это нужно хотя бы один раз в день. Это рекомендательная мера, современные препараты практически не имеют запаха и безопасны для детей и аллергиков. С вирусом мы уже ничего не поделаем – он есть, но сделать профилактику для того, чтобы не заболеть, мы должны», – пояснил начальник Роспотребнадзора Ялты Виталий Задорожный.

Он отметил, что приобретение препаратов ложится на плечи перевозчиков, но это вполне доступно и не требует каких-либо серьезных финансовых затрат. Подобными методами пользуются детские сады и школы, а также городские отели, чтобы обезопасить постояльцев в пики заболеваний

Как рассказал агентству «Новый День» Задорожный, администрация города с пониманием отнеслась к подобной идеи и уже созвала перевозчиков для обсуждения мер профилактики гриппа.

Ялта, Глеб Сиверов

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