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Крым

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Публикации за 12.01.17

Песочный скандал: министерство туризма Крыма попыталось использовать известную художницу в своих целях

Песочный скандал: министерство туризма Крыма попыталось использовать известную художницу в своих целях

В Крыму назревает медиаскандал: в СМИ опубликовали приглашения на мастер-классы по песочной анимации, которые проведет Ксения Симонова, известная своими песочными картинами.

Как передает корреспондент агентства информацию распространил Симферопольский художественный музей. «В день открытия выставки для всех гостей Ксения проведет мастер-класс по созданию песочной анимации на базе оборудования музея. Все желающие, под чутким руководством художницы, смогут создать свою небольшую песочную историю», – цитируют СМИ представителя музея. Музейный сотрудник отметил, что на выставке будут представлены и работы других крымских мастеров песочной анимации.

Ксения Симонова возмутилась: «В Интернете уже появилась ложная информация о моей выставке, которая откроется 20 января. Обещают мастер-классы от меня и какой-то бред. Все знают мою позицию по поводу т.н. «мастер-классов». Я их не даю. Но представители Минтуризма Крыма считают иначе и обещают на своих ресурсах завлекательные мастер-классы от меня на выставке, а также обещают представить картины «других крымских песочных художников» на моей персональной выставке! И смех, и грех», – написала Симонова на своей странице в одной из социальных сетей.

Художница рассказала агентству , что отправила письма и в Министерство туризма, и в Художественный музей, однако ответа пока не последовало. Симонова все же надеется, что новые анонсы будут опубликованы вовремя и «закроют собой эти неверные сведения».

Симферополь, Глеб Сиверов

Симферополь. Другие новости 12.01.17

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