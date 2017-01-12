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Крым

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Публикации за 12.01.17

Дорога от Алушты до Судака через село Лучистое превратилась в полигон для внедорожников (ФОТО) / Остальным не проехать

Дорога от Алушты до Судака через село Лучистое превратилась в полигон для внедорожников (ФОТО) Остальным не проехать

Участок автомобильной дороги, ведущей от Алушты к Судаку через село Лучистое, превратился в полигон для проверки внедорожников. Глубина ям и выбоин вынуждает автоперевозчиков отказываться от маршрута, а направление от Лучистого к судакской трассе закрыто минтрансом до 1 апреля.

Новый День: Дорога от Алушты до Судака через село Лучистое превратилась в полигон для внедорожников (ФОТО)

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ремонт этого участка автодороги Алушта – Судак – Феодосия должен был завершиться еще в 2014 году. Подрядчик – ООО «Созидатель-Крым», получив аванс в 12 млн руб, прекратил хозяйственную деятельность, и теперь минтранс Крыма и государственное казенное учреждение «Служба автомобильных дорог Республики Крым» через суд пытаются заставить фирму выполнить обязательства.

В июле прошлого года власти Алушты пообещали жителям Лучистого привести дорогу в надлежащее состояние – из бюджета республики выделили на эти цели 100 млн руб. Однако все работы свелись к засыпке глубоких ям щебнем, от которого уже не осталось и следа.

Новый День: Дорога от Алушты до Судака через село Лучистое превратилась в полигон для внедорожников (ФОТО)

По информации пресс-службы Алуштинского муниципалитета, на выездном совещании представители администрации, горсовета и профильных служб обсуждали сложившуюся ситуацию, поскольку на состояние дороги жалуются не только жители сел Лаванда и Лучистое, но и перевозчики.

Новый День: Дорога от Алушты до Судака через село Лучистое превратилась в полигон для внедорожников (ФОТО)

«Заслушав мнения участников выездного совещания, было решено в ближайшее время обустроить временное покрытие с устройством реверсивного движения и установкой соответствующих дорожных знаков, – сообщили в пресс-службе. – А также рекомендовать перевозчикам, осуществляющим транспортное сообщение сел Лаванда и Лучистое, учреждениям, которые осуществляют подвоз детей в дошкольные и общеобразовательные учебные заведения, организовать движение по более безопасной дороге».

Местные власти также рекомендовали Службе автодорог Крыма возместить затраты на обустройство временного покрытия за счет ООО «Созидатель» с помощью судебного иска.

Отметим, что министерство транспорта Крыма включило до трассы Алушта – Судак – Феодосия в перечень участков автомобильных дорог, где ограничено движение транспортных средств при возникновении неблагоприятных природно-климатических условий.

Алушта, Глеб Заскоков

Алушта. Другие новости 12.01.17

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