Власти Крыма выделяют 5 млрд рублей на строительство медицинского центра в Симферополе

Публикации за 12.01.17

В Крыму построят крупный медицинский центр: из республиканского бюджета будет направлено 5 млрд рублей. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже готова проектно-сметная документация, выделена площадка, определен подрядчик. Клинику предполагается построить на 10-м километре трассы Симферополь – Джанкой. Работы начнутся уже в текущем году, а открыть центр планируется к концу 2018 года.

Кроме того, в 2017 году в сельских районах полуострова планируется открыть 22 фельдшерско-акушерских пункта и 17 врачебных амбулаторий в сельских районах, а в Ялте в 1 квартале начнет работу многопрофильный республиканский медицинский центр.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 12.01.17

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