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Публикации за 13.01.17

Президента Украины обвиняют в государственной измене

Президента Украины обвиняют в государственной измене

Президента Украины Петра Порошенко заподозрили в финансировании России и ее армии.

Как передает корреспондент агентства , в незалежной считают, что глава государства и его ближайшее окружение являются государственными изменниками.

С соответствующими обвинениями выступил бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин, направивший в адрес главы СБУ Василия Грицака официальное письмо, подкрепив документ традиционными для украинских политиков домыслами о военных действиях между войсками России и незалежной.

«Гражданин Украины Петр Порошенко, он же Верховный главнокомандующий и президент страны в сговоре со своим ближайшим окружением и топ-менеджерами компании «Рошен» систематически совершает умышленные действия во вред Украине. Именно они во время вооруженного конфликта с Россией организовали работу принадлежащей Порошенко Липецкой фабрики «Рошен» и в прошлом году перечислили в российский бюджет почти 600 млн рублей, заведомо зная, что из федерального бюджета финансируется российская армия, с которой и воюет Украина. При этом в магазинах Донбасса и Крыма свободно реализуется продукция предприятия «Рошен», наполняя местные бюджеты этих территорий», – написал у себя на странице в Facebook Ренат Кузьмин, тоже претендовавший на пост президента Украины в 2014 году.

При этом Кузьмин пригрозил и главе СБУ, заявив, что если Грицак не даст команду зарегистрировать уголовное производство по факту государственной измены Порошенко, дело надо будет возбуждать в отношении самого генерала.

Примечательно, что украинские пользователи Facebook, комментируя обращение Кузьмина, в целом поддерживают его предложение: «Лицемерие Порошенко не знает границ. Но пока можно только мечтать о том, что он ответит за свои преступления», – прокомментировал тираду Кузьмина один из жителей Киева.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 13.01.17

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