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Публикации за 13.01.17

В Ялте разрабатывают план развития центра: обещают защитить от застройки практически полностью застроенный Приморский парк

В Ялте разрабатывают план развития центра: обещают защитить от застройки практически полностью застроенный Приморский парк

В Ялте разрабатывают план развития центра, чтобы сберечь эту часть от застройки. Отдельно от проекта существуют разрешительные документы на строительство там многоквартирных комплексов

Как передает корреспондент агентства , на градостроительном совете Ялты рассмотрели проект планировки центральной части города – территории площадью 100 гектаров. Проект разрабатывался с учетом Генерального плана развития Ялты.

На выделенной территории была проведена полная оценка каждого здания, в том числе объектов культурного наследия, выявлены крупные зоны озеленения, выделены основные территории градостроительного преобразования, в рамках которых предусмотрено строительство новых объектов (подземных и многоуровневых паркингов, многофункциональных центров и пр.). Даны предложения по развитию ливневой канализации, строительству новых коллекторов и канализационно-очистных сооружений.

В рамках проекта предусмотрена реконструкция центрального рынка, Приморского пляжа и парка, площади Советской, территории бывшего кинотеатра «Комсомолец», концертного зала «Юбилейный», детского сада №8, Ялтинской школы-лицея №9, полное благоустройство ул. Гоголя до Гагаринского спуска.

В проекте упоминается реставрация здания филиала историко-литературного музея по ул. Екатерининской. Конкурс на разработку проектно-сметной документации по объекту уже прошел –стоимость этого проекта составила более 8 млн руб.

Другие предложения не новы: разговоры о предстоящей реконструкции зала «Юбилейный» и строительстве подземной парковки возле него ведутся много лет.

Одна из основных задач, подчеркивают разработчики, установка красных линий, которые отделяют частные территории от земель общего пользования – участков, приватизация которых невозможна.

Архитекторы полагают, что таким образом общественные зоны можно защитить от любой застройки: «Например, к землям общего пользования мы предлагаем отнести всю территорию Приморского парка». Проектировщики почему-то не учитывают, что парка почти не осталось: на месте раскидистых реликтовых деревьев выросли современные высотки, квартиры в которых широко рекламируются.

Руководство города бессильно разводит руками: «По многим земельным участкам, которые вошли в проект планировки центральной части, на сегодняшний день имеются правоустанавливающие документы, в том числе и документация на строительство многоквартирных комплексов, – признает глава администрации Ялты Андрей Ростенко. – Везде, где можно сотрудничать с собственниками в плане отмены строительства или уменьшения этажности, мы работаем. Но далеко не все в наших силах. Многое, к сожалению, мы не можем изменить».

Замечания и уточнения, предложений от членов Союза архитекторов Ялты, которые были высказаны в ходе обсуждения проекта развития центра, разработчики пообещали учесть в следующей редакции.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 13.01.17

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