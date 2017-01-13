В Ялте разрабатывают план развития центра: обещают защитить от застройки практически полностью застроенный Приморский парк

Публикации за 13.01.17

В Ялте разрабатывают план развития центра, чтобы сберечь эту часть от застройки. Отдельно от проекта существуют разрешительные документы на строительство там многоквартирных комплексов

Как передает корреспондент агентства «Новый День», на градостроительном совете Ялты рассмотрели проект планировки центральной части города – территории площадью 100 гектаров. Проект разрабатывался с учетом Генерального плана развития Ялты.

На выделенной территории была проведена полная оценка каждого здания, в том числе объектов культурного наследия, выявлены крупные зоны озеленения, выделены основные территории градостроительного преобразования, в рамках которых предусмотрено строительство новых объектов (подземных и многоуровневых паркингов, многофункциональных центров и пр.). Даны предложения по развитию ливневой канализации, строительству новых коллекторов и канализационно-очистных сооружений.

В рамках проекта предусмотрена реконструкция центрального рынка, Приморского пляжа и парка, площади Советской, территории бывшего кинотеатра «Комсомолец», концертного зала «Юбилейный», детского сада №8, Ялтинской школы-лицея №9, полное благоустройство ул. Гоголя до Гагаринского спуска.

В проекте упоминается реставрация здания филиала историко-литературного музея по ул. Екатерининской. Конкурс на разработку проектно-сметной документации по объекту уже прошел –стоимость этого проекта составила более 8 млн руб.

Другие предложения не новы: разговоры о предстоящей реконструкции зала «Юбилейный» и строительстве подземной парковки возле него ведутся много лет.

Одна из основных задач, подчеркивают разработчики, установка красных линий, которые отделяют частные территории от земель общего пользования – участков, приватизация которых невозможна.

Архитекторы полагают, что таким образом общественные зоны можно защитить от любой застройки: «Например, к землям общего пользования мы предлагаем отнести всю территорию Приморского парка». Проектировщики почему-то не учитывают, что парка почти не осталось: на месте раскидистых реликтовых деревьев выросли современные высотки, квартиры в которых широко рекламируются.

Руководство города бессильно разводит руками: «По многим земельным участкам, которые вошли в проект планировки центральной части, на сегодняшний день имеются правоустанавливающие документы, в том числе и документация на строительство многоквартирных комплексов, – признает глава администрации Ялты Андрей Ростенко. – Везде, где можно сотрудничать с собственниками в плане отмены строительства или уменьшения этажности, мы работаем. Но далеко не все в наших силах. Многое, к сожалению, мы не можем изменить».

Замечания и уточнения, предложений от членов Союза архитекторов Ялты, которые были высказаны в ходе обсуждения проекта развития центра, разработчики пообещали учесть в следующей редакции.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 13.01.17

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