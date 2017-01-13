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Публикации за 13.01.17

Наркотический квест: житель Ялты зарабатывал, разыскивая закладки с «солью»

Наркотический квест: житель Ялты зарабатывал, разыскивая закладки с «солью»

Житель Ялты зарабатывал, разыскивая и перепрятывая закладки с наркотиками. Теперь деньги ему долго не понадобятся.

Как передает корреспондент агентства крупную партию соли правоохранители Ялты нашли во время личного досмотра остановленного молодого человека. В сумке у юноши оказалось 25 пакетиков с белым веществом общим весом12,35 граммов. Эксперты пришли к выводу, что это синтетический наркотик – «производное N-метилэфедрона».

Оказалось, что 21-летний ялтинец раньше употреблял «марихуану», потом перешел на «соли». После покупки очередной дозы через Интернет администратор сайта предложил ему поработать курьером.

Суть работы была в том, чтобы по фотографии и геолокации, полученной через сайт, найти посылку с синтетическим наркотиком и перенести ее в другое место, сообщив координаты новой «закладки». Оплату курьер получал через электронный кошелек.

УМВД возбудило уголовное дело по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет, пока же с него взяли подписку о невыезде.

Кроме того полицейские обратились в Роскомнадзор с ходатайством о закрытии сайта-распространителя.

Ялта, Глеб Сиверов

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