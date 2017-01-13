NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 13.01.17

На строительство мечети в Симферополе выделяют 1 млрд рублей / Строителей попросят ускориться

На строительство мечети в Симферополе выделяют 1 млрд рублей Строителей попросят ускориться

В ближайшее время подрядчик получит первый миллиард рублей на строительство Соборной мечети в Симферополе. Как передает корреспондент агентства , меценаты уже выделили необходимые для первого транша средства. После поступления денег подрядчик сможет приступить к строительным работам. Общая сумма, которую планируют потратить на возведение мечети – 3,5 миллиарда рублей.

Так как финансы поступают в достаточном объеме и без задержек, члены попечительского совета по вопросам строительства мечети намерены предложить подрядчику пересмотреть график работ и ускорить процесс.

Как сообщал , на протяжении полугода на стройке велись работы по подготовке котлована. Торжественная церемония закладки фундамента мечети состоялась в октябре. Генеральным подрядчиком строительства выступила российская компания.

Согласно проекту, комплекс будет включать основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров, внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом), четыре 50-метровых минарета.

Мечеть сможет одновременно вмещать 5 тысяч человек. Строительство планируют завершить в 2019 году.

Отметим, в Крыму действует более 300 мусульманских культовых сооружений. Из них 80 – это старые, исторические мечети, около 120 – построены после возвращения крымских татар в Крым.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.01.17

Подрядчик не виноват, но все равно будет наказан: власти Евпатории отреагировали на критику СМИ и горожан. / Наркотический квест: житель Ялты зарабатывал, разыскивая закладки с «солью». / В Ялте разрабатывают план развития центра: обещают защитить от застройки практически полностью застроенный Приморский парк.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter