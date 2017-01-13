На строительство мечети в Симферополе выделяют 1 млрд рублей / Строителей попросят ускориться

Публикации за 13.01.17

В ближайшее время подрядчик получит первый миллиард рублей на строительство Соборной мечети в Симферополе. Как передает корреспондент агентства «Новый День», меценаты уже выделили необходимые для первого транша средства. После поступления денег подрядчик сможет приступить к строительным работам. Общая сумма, которую планируют потратить на возведение мечети – 3,5 миллиарда рублей.

Так как финансы поступают в достаточном объеме и без задержек, члены попечительского совета по вопросам строительства мечети намерены предложить подрядчику пересмотреть график работ и ускорить процесс.

Как сообщал «Новый День», на протяжении полугода на стройке велись работы по подготовке котлована. Торжественная церемония закладки фундамента мечети состоялась в октябре. Генеральным подрядчиком строительства выступила российская компания.

Согласно проекту, комплекс будет включать основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров, внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом), четыре 50-метровых минарета.

Мечеть сможет одновременно вмещать 5 тысяч человек. Строительство планируют завершить в 2019 году.

Отметим, в Крыму действует более 300 мусульманских культовых сооружений. Из них 80 – это старые, исторические мечети, около 120 – построены после возвращения крымских татар в Крым.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.01.17

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