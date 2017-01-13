В Ялте пристав отправится на скамью подсудимых – слишком любил деньги

Публикации за 13.01.17

В Ялте бывший судебный пристав пойдёт под суд за мошенничество.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», сотрудник ФСПП получил от местного жителя 200 тысяч рублей, чтобы не исполнять решение суда по сносу незаконной постройки. Расследование уголовного дела завершено. Следственный комитет признал экс-пристава виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СК Крыма.

Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы или крупный штраф.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 13.01.17

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