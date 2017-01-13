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Крым

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Публикации за 13.01.17

В Ялте пристав отправится на скамью подсудимых – слишком любил деньги

В Ялте пристав отправится на скамью подсудимых – слишком любил деньги

В Ялте бывший судебный пристав пойдёт под суд за мошенничество.

Как передает корреспондент агентства , сотрудник ФСПП получил от местного жителя 200 тысяч рублей, чтобы не исполнять решение суда по сносу незаконной постройки. Расследование уголовного дела завершено. Следственный комитет признал экс-пристава виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СК Крыма.

Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы или крупный штраф.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 13.01.17

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